أصدرت إحدى المحاكم فى مدينة ” دوسلدورف ” الألمانية اليوم حكما بالسجن 3 أعوام و3 أشهر ضد مواطن أدين بتهمة الانتماء إلى تنظيم ” داعش الارهابيه ” الارهابى .

وذكرت شبكة ” فوكس نيوز” الإخبارية الإمريكية أن المتهم يدعى حسام – الذى لم ينشر بقية أسمه لاعتبارات السرية التى يلزمها القانون الألمانى – عمل حارسا ومقاتلا بإحدى وحدات داعش الارهابيه فى سوريا بين شهرى أغسطس 2014 و مارس 2015 عندما كان – آنذاك – فى السابعة عشرة من العمر .

وأشارت المحكمة اأالمانية إلى أن المتهم قدم اعترافات تفصيلية خلال محاكمته التى استغرقت 11 يوما ، غير أن بمقدوره الطعن فى الحكم .

المصدر : مصر ناين