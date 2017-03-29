أسدلت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد صبرى محمد رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين شريف بركات وشريف منصور، بسكرتارية أحمد عبداللطيف ومحمد صلاح، الستار على قضية مصرع محامية تحت التمرين بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

حيث أصدرت المحكمة حكمها مساء اليوم الأربعاء، فى القضية رقم 4022 لسنة 2013 جنايات ثالث الإسماعيلية، والمقيدة برقم 1953 لسنة 2013 جنايات كلى الإسماعيلية، بالإعدام شنقا للمتهم “سيد محمد السيد محمود” 25 سنة، صاحب ورشة إصلاح كاوتش مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، والسجن المشدة 15 سنةا لكلا من المتهم “محمد أحمد السيد أحمد 24 سنة”، حلاق ومقيم عزبة على عيد، والمتهم “سيد عبيد أحمد مطاوع” 22 سنة، سنةل بمصنع حلويات مقيم البركة، والمتهم “أحمد مسلم على” 29 سنة، سائق ومقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية، وذلك لقتلهم المجنى عليها “أسماء محمد محمد السيد” محامية تحت التمرين، مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة متعلقاتها الشخصية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى الثانى من يوليو سنة 2013، عندما تلقى مدير تأمين الإسماعيلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم واجبة ثالث الإسماعيلية، من مستشفى الإسماعيلية السنة، بوصول المصابة أسماء محمد محمد ٢١ سنة، مقيمة المرحلة الثالثة الشيخ زايد، جثة هامدة إثر إصابتها بطلق خرطوش، مصابة بطلق خرطوش بالجانب الأيسر من الصدر، واشتباه نزيف بلورى بالصدر، إثر إصابتها بطلق خرطوش، وتوفيت أثناء محاولة إسعافها.

وبالانتاصدر وسؤال والدها، محمد محمد السيد الخطيب، 51 سنة موظف بالمحافظة مقيم ذات العنوان، قرر بأنه عقب رجوع نجلته المصابة وشقيقتها شيماء 28 سنة ربة منزل، مقيمة ذات العنوان، من زيارة عائلية، فوجئتا بقيام بعض الأشخاص أسفل العقار بالمرحلة الثالثة، الشيخ زايد، بتهديدهما بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم، بغرض الاستيلاء على متعلقاتهما الشخصية، إلا أنه حال محاولة ابنته المصابة الاستغاثة، قام أحد الجناة بإطلاق عيار خرطوش صوبها أدى إلى إصابتها التى أودت بحياتها، وبسؤال شقيقتها شيماء، أيدت ذات المضمون. على الفور تم تشكيل فريق كشف أوكل إليه كشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبى الواقعة.

حيث توصل فريق الكشف أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى السرقة بالإكراه يضم كلامن المتهم سيد محمد السيد محمود” 25 سنة صاحب ورشة اصلاح كاوتش مقيم نفيشة دائرة مركز الاسماعيلية و المتهم محمد احمد السيد احمد 24 سنة حلاق ومقيم عزبة على عيد والمتهم سيد عبيد احمد مطاوع 22 سنة سنةل بمصنع حلويات مقيم البركة والمتهم احمد مسلم على 29 سنة سائق ومقيم ابوعطوة دائرة مركز الاسماعيلية.

وتمكن فريق الكشف من ضبط المتهمين جميعا، وبحوزتهم ٢ تليفون محمول ماركة بلاك بيرى، وتليفون سامسونج والسيارة رقم (ط ص س٢٧٥٩) ماركة هيونداى أكسنت، واعترف المتهمين بإطلاقهم الرصاص على المجنى عليها عندما فشلوا فى سرقة متعلقاتها الشخصية، واستولوا على تليفون بلاك بيرى من شقيقتها شيماء، بينما رفضت أسماء منحهم تليفوناها أو أموال وحاولت الاستغاثة بالجيران فقام المتهم الاول بإطلاق الرصاص عليها من فرد خرطوش.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4022 لسنة 2013 جنايات ثالث الاسماعيلية، وقررت النيابة السنةة احالتهم إلى محكمة الجنايات، التى اصدرت قراراها المتقدم.