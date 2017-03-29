مايو بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمدارس السويس
وافق اللواء أحمد حامد محافظ السويس، على مقترح تقدم به عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بمواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للسنة 2016 / 2017.
و أظهر رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة و الامتحانات، أن الامتحانات بشكل سنة تبدأ فى الثلاثاء 2 مايو القادم، مشيرا إلى أن امتحانات الصفين الأول و الثانى الثانوى، تبدأ بيوم للأول الثانوى ويوم يليه للثانى الثانوى.
و أكد سليمان، قرب الانتهاء من طبع جداول الامتحانات كاملة، و سيتم خلال الأسبوع القادم توزيعها على كل مدارس المحافظة.
جدول الامتحانات
المصدر : مصر ناين
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