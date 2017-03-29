وافق اللواء أحمد حامد محافظ السويس، على مقترح تقدم به عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بمواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للسنة 2016 / 2017.

و أظهر رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة و الامتحانات، أن الامتحانات بشكل سنة تبدأ فى الثلاثاء 2 مايو القادم، مشيرا إلى أن امتحانات الصفين الأول و الثانى الثانوى، تبدأ بيوم للأول الثانوى ويوم يليه للثانى الثانوى.

و أكد سليمان، قرب الانتهاء من طبع جداول الامتحانات كاملة، و سيتم خلال الأسبوع القادم توزيعها على كل مدارس المحافظة.



جدول الامتحانات

المصدر : مصر ناين