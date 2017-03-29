أكد وزير الداخلية الباكستانى، اليوم، أن باكستان ستعالج مخاوفها بشأن المحتوى التكفيرى على موقع التواصل الاجتماعى، وسوف يزور وفد من الشركة باكستان هذا الأسبوع لمناقشة القضية مع النظام، وفقا لما ذكره وزير الداخلية اليوم الثلاثاء.

وقد أمر رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف فى وقت سابق من هذا الشهر بإزالة المحتوى التكفيرى على وسائل الإعلام الاجتماعية، مع معاقبة أى شخص ينشر شبه هذه المواد وطلبت النظام عقد لقاء مع فيس بوك.

واصدر وزير الداخلية شودري نزار على خان نقلا عن ما اصدر ه نائب رئيس فيس بوك برسالته: “أردت أن أكرر أن فيس بوك يأخذ المخاوف التى أثارتها النظام الباكستانية على محمل الجد، كما نتعهد بإرسال مشبه من الشركة للاجتماع مع كبار المسؤولين في حكومتكم”.

ووصف خان هذه الرسالة بأنها تعتبر تحسنا كبيرا جدا من فيس بوك، كما اصدر إن عملاق الإعلام الاجتماعى الأمريكى لم يرد على شبه هذه الشكاوى فى الماضى، مضيفا أن فيس بوك أبلغت السفير الباكستانى فى الولايات المتحدة أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم حجب 62 صفحة ويب تحضر على الكفر و45 خلال الأيام القليلة الماضية وحدها.

المصدر : مصر ناين