عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ذكى العتريس، وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم، ومحمد التونى، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، سنةل، بمدينة صان الحجر، بالسجن لمدة 6 أشهر، فى القضية رقم 6581 لسنة 2016 جنايات مركز صان الحجر، لشروعه فى مواقعة سيدة.

وكانت النيابة السنةة بالحسينية، برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى السنة لنيابات شمال الشرقية، قد قررت إحالة “البدوى أ ال ” 26 سنة سنةل، ومقيم صان الحجر، لشروعه فى مواقعة المجنى عليها”ن أ ال ” 19 سنة ربة منزل بالقوة.

أثناء تواجد المجنى عليها “ن أ ال م” 19 سنة ربة منزل ومقيمة صان الحجر، بمنزلها أبصرت المتهم داخل مسكنها، وما أن شوفها الى أن هددها بسلاح أبيض، سكين، ومزق ملابسها وجثم فوقها، للتعدى عليها جنسيا، ولكنه لم يتمكن من ذلك لقدوم جارة المجنى عليها.

وأثناء قيامه بتنفيذ جريمته، تصادف قدوم”فوزية ال ال م” 59 سنة جارة المجنى عليها، والتى استغاثت بالأهالى، ولم يتمكن المتهم من تنفيذ جريمته.

وأكدت تحريات النقيب محمد عرفة معاون مباحث صان الحجر، صحة الواقعة.