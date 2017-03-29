رفعت دور العرض السينمائية 5 أفلام من قاعاتها بعد عدة أسابيع عرض، على رأسهم فيلم “فين قلبى” للنجم مصطفى قمر، يسرا اللوزى، شيرى عادل، إخراج إيهاب راضى، بعد تحقيقه إيراد بلغ 2 مليون جنيه، وأيضا تم رفع فيلم “يوم من الأيام” بطولة محمود حميدة، هبة مجدى، تأليف وليد يوسف، إخراج محمد مصطفى، إذ وصلت إيراداته لنصف مليون جنيه.

كما رفُع فيلم “يا تهدى يا تعدى” بطولة الفنانة آيتن سنةر، محمد شاهين، إخراج خالد الحلفاوى، بعد أن بلغ إجمالى إيراد الفيلم بالكامل 600 ألف جنيه، وفيلم “على معزة وإبراهيم” بطولة على صبحى وأحمد مجدى وسلوى محمد على وناهد السباعى، إخراج شريف البندارى، بعد تحقيقه 300 ألف جنيه، ومؤخرا تم رفع فيلم “مولانا” بطولة النجم عمرو سعد، قصة وحوار الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، سيناريو وإخراج مجدى أحمد على، من دور العرض السينمائية، بعد تحقيقه إيرادات تجاوزت الـ13 مليون جنيه.

ولايزال معروضا فى بعض السينمات فيلم “آخر ديك فى مصر” بطولة محمد رمضان، مى عمر، إخراج عمرو عرفة، و”القرد بيتكلم” بطولة عمرو واكد وأحمد الفيشاوى، إخراج بيتر ميمى.

المصدر : مصر ناين