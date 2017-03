طرح فيس بوك حديثا ميزة Stories الخاصة بتطبيق سناب شات لمستخدميها حول العالم، وهى خطوة جديدة من عملاق التواصل الاجتماعى لمحاربة تطبيق المراهقين الشهير “سناب شات” الذى انتشر بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، وتضم الميزة الجديدة لفيس بوك العديد من “الفلاتر” والأقنعة، والإطارات، التى يمكنك تطبيقها على وجهك، وعلى عكس سناب شات يمكنك استخدام أعداد من الخصائص مع بعضها البعض، وفيما يلى نرصد أبرز “فلاتر” تنافس بها فيس بوك “سنا بشات” عبر ميزة Stories.

– فلتر Scary Minion



Scary Minion

–فلتر Rocket Raccoon Mask



Rocket Raccoon Mask

– فلتر The Roger Rabbit tears



The Roger Rabbit tears

– فلتر Woke Up Like This



Woke Up Like This

– فلتر Take on Me



Take on Me

– فلتر Power Ranger



Power Ranger

– فلتر Watercolor Flashes

المصدر : مصر ناين