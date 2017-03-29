فيس بوك ينافس سناب شات بـ فلاتر جديد بميزة Stories تعرف
طرح فيس بوك حديثا ميزة Stories الخاصة بتطبيق سناب شات لمستخدميها حول العالم، وهى خطوة جديدة من عملاق التواصل الاجتماعى لمحاربة تطبيق المراهقين الشهير “سناب شات” الذى انتشر بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، وتضم الميزة الجديدة لفيس بوك العديد من “الفلاتر” والأقنعة، والإطارات، التى يمكنك تطبيقها على وجهك، وعلى عكس سناب شات يمكنك استخدام أعداد من الخصائص مع بعضها البعض، وفيما يلى نرصد أبرز “فلاتر” تنافس بها فيس بوك “سنا بشات” عبر ميزة Stories.
– فلتر Scary Minion
Scary Minion
–فلتر Rocket Raccoon Mask
Rocket Raccoon Mask
– فلتر The Roger Rabbit tears
The Roger Rabbit tears
– فلتر Woke Up Like This
Woke Up Like This
– فلتر Take on Me
Take on Me
– فلتر Power Ranger
Power Ranger
– فلتر Watercolor Flashes
المصدر : مصر ناين
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