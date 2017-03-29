شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 29 / 3 / 2017 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، مشاركة أحمد هانى في التدريبات الجماعية بشكل طبيعى ورجوع ثلاثى منتخب المحليين وعقد جلسة مع ستراكا وتأكيد إسلام عبد النعيم على تجاهل مسئولى الدراويش التواصل معه ورأى ستراكا في الإسماعيلى واحتياجاته.

– بالصور.. مدرب الإسماعيلى يعقد جلسة مع ثلاثى منتخب المحليين

عقد التشيكى فرانز ستراكا، المدير الفنى للإسماعيلى، جلسة مع الثلاثى محمد عواد ومحمود متولى وإبراهيم حسن، ثلاثى الدراويش، بعد الانضمام لتدريبات فريقه اليوم الأربعاء، عقب انتهاء معسكر منتخب المحليين والفوز على بنين بثنائية نظيفة وديا.

– مدرب الإسماعيلى: نخشى انتفاضة الشيخ فى لقاء المقاصة

يرى أبو طالب العيسوى المدرب السنة للإسماعيلى أن جميع مواجهات فريقه بالدورى صعبة بما فيها المباريات التى يكون طرفها الآخر الأندية التى تصارع الهبوط إلى دورى الدرجة الثانى.

– إسلام عبد النعيم: الإسماعيلى يتجاهل حل أزمة عقدى

أكد إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الإسماعيلى، أنه لم يخاطبه أحد من مسئولى ناديه لحل أزمته بشأن القيمة المالية فى عقده، مشيرا إلى أنه كان ينتظر تواصل مسئولى الدراويش لتوضيح اللبس الموجود فى قيمة عقده ووضع النقاط فوق الحروف وهو ما لم يحدث.

– ستراكا فى حوار لـ”اليوم السابع”: الإسماعيلى يحتاج فريقا كاملا

التشيكى فرانز ستراكا تولى القيادة الفنية للإسماعيلى خلال توقف الدورى، بعد توجيه الشكر إلى أشرف خضر ل سوء النتائج وتراجع مستوى الدراويش، على أمل أن يحقق الخواجة التشيكى طفرة فى مستوى الدراويش وصناعة فريق قوى قادر على المنافسة فى المرحلة المقبلة.

– مجلس الإسماعيلى يناقش تحديد سعر عضوية فرع النخيل

يناقش مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسةالباشمهندس إبراهيم عثمان تحديد سعر عضوية النادى الاجتماعى بفرع النخيل، حيث جارٍ المفاضلة بين السعر الذى يتناسب مع المستويات المادية لأبناء محافظة الإسماعيلية وبما يتناسب أيضًا مع طموحات النادى ومع الأعداد المطلوب للانضمام لعضوية النادى الاجتماعى ويحقق ربحًا من جراء طرح عضويات جديدة وطريقة سداد قيمة تلك العضويات.

المصدر : مصر ناين