رحب القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب بقرار الإدارة الأمريكية رفع الحظر الاقتصادى والتجارى على الـسودان، ودعوة الإدارة الأمريكية لرفع كامل العقوبات الأخرى المفروضة على السودان، بما فى ذلك رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأكد القادة – فى قرار صدر مساء اليوم الأربعاء فى ختام أعمال القمة العربية العادية الـ28 التى عقدت فى منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) تحت عنوان ” دعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان” – دعم جهود النظام السودانية من أجل تعزيز السلام والتأمين والاستقرار، وتثمين مبادرة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، حول الحوار الوطنى تحت شعار “سودان يـسع الجميع “.



ورحبوا باختتام إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وتثمين المساعى المتصلة التى تبذلها النظام السودانية لمعالجة قضايا النزوح، وتسريح المقاتلين ودمجهـم فـى المجتمـع وإعادة تأهيلهم، وبرامج التعايش السلمى والمصالحة الاجتماعية فى دارفور، والطلـب من الدول العربية والأمانة السنةة تقديم الدعم المناسب فى هذا الشأن.



وأكدوا مساندة الجهود المبذولة فى إطار فريق العمل المشترك (جمهورية السودان – الاتحـاد الإفريقى – الأمم المتحدة )، من أجل (إنفاذ استراتيجية خروج اليوناميد )، ودعم رؤيـة نظام جمهورية السودان فى هذا الشأن بما فى ذلـك توظيـف الموازنـة الـسنوية”لـ اليوناميد” فى دعم خطة التنمية وتعزيز الاستقرار والتأمين والسلام فى دارفور.



وأشادوا بالجهود الحثيثة التى تقوم بها الآلية المشتركة المكونة من جمهورية الـسودان وكلية الدول العربية لتنفيذ المشروعات الإنمائية العربية فى دارفور وجميـع ربـوع السودان، ودعوة الدو ل العربية إلى مواصلة تقديم الدعم المالى والفنى لاستكمال هـذه المشروعات الإنمائية.

ورحبوا بالجهود الجارية للتحضير لعقد مؤتمر عربى لإعادة الإعمار ودعم التنمية فى السودان فى سنة 2017 ،وفقاً لقرار القمة العربية فى نواكـشوط رقـم 650 بتـاريخ .2016/7/25



وأكدوا دعم جهود النظام السودانية نحو الجرى وراء لإعفاء الدين الخارجى، والعمل علـى إيفـاء المجتمع الدولى بالتزاماته المعلنة عقب توقيع اتفاقية السلام الشامل فى إعفاء الـسودان من هذه الديون، وكذلك العمل على سرعة استفادة السودان من مبادرة صـندوق النقـد الدولى والبنك الدولى الخاصة بتخفيف أعباء الدول المثقلة بالديون.



وجددوا دعوة الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربية والمنظمات العربيـة المتخصصة لإنفاذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعى العربـى فى السودان لتحقيق التأمين الغذائى العربى بالتعاون مع الجهود المبذولة من قبل نظام السودان والأمانة السنةة لكلية الدول العربية .

المصدر : مصر ناين