ناشدت الصين الهند اليوم أن تحمى الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية وموظفيها وفقا للقانون وذلك عقب الإحتجاجات التى وقعت أمس ضد مكتب شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة فى نيودلهى بعد إتهام أحد موظفى الشركة من الصينيين بإهانة العلم الهندى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ فى تعليق رسمى عن أمله فى أن يتم حل المشكلة فى أقرب وقت ممكن.

واصدر إن الاتصالات جارية مع الواجبة المحلية بشأن هذا الحادث.

وأكد أن النظام الصينية دائما ما تطلب من الشركات الصينية السنةلة بالخارج وموظفيها احترام القوانين واللوائح المحلية والعادات والتاصدر يد لاى بلد يعملون بها.

المصدر : مصر ناين