نشرت الصفحة الرسمية ليونيسف مصر، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة للفنانة منى زكى مع ابنها يونس على متن الطائرة عقب وصولها إلى دبى، وذلك مشاركتها فى إحدى الحفلات لجمع التبرعات.

وعلقت اليونيسيف على الصورة قائلة: “وصلت اليوم إلى دبى الفنانة منى زكى، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف مصر، للمشاركة فى حفل لجمع التبرعات”.

وأضافت الصفحة: (تذهب جميع عائدات الحفل لمبادرة “لا لضياع جيل” التى تعمل من خلالها يونيسف على إتاحة فرص التعليم للأطفال ضحايا النزاع فى المنطقة).

كما أكدت اليونسيف أن الفنانة منى زكى حرصت على اصطحاب رضيعها يونس لرعايته، وكما خصصت هاشتاج لتلكADOneofaKind لمشوفة تغطية حية لفعاليات الزيارة.



منى زكى



اليونسيف





المصدر : مصر ناين