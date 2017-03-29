أعلن الدكتور وليد يحيى، نائب الأمين السنة لحزب الغد بكفر الشيخ، وأمين سنة التنظيم وعضو الهيئة العليا، استاصدر ته من حزب الغد ، واعتزاله العمل الحزبى.

واصدر أمين حزب الغد المستقيل، إن جموع مواطنى مصر والشباب الثائر خرجوا ثائرين هاتفين في شوارع مصر في ثورتين متتاليتين للتصحيح ولتعديل المسار لتكون مصر على الطريق السليم ولنحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وأن نحقق جميعا برامج هادفة وفعالة لاستثمار طاقة الشباب وقدرته وحبه لوطنه وان نؤمن بكل أفكاره وطموحاته والتى يمكن أن تتحقق على أرض الواقع للفقراء والمساكين والعمال والحرفيين وللمزارعين وللسيدات والفتيات أكثر أهل مصر حرصا علي التأمين والأمان ليتحقق العدل والعدالة من خلال برامج حزبية واضحة وخطوات على أرض الواقع ونموذج حزبي يشير من خلال خطواته أنه كيان مؤسسي خاص يدافع عن أفكار وطبقة وانه مهما اختلفت الأشخاص فالمؤسسة باقية وكيانها ثابت دائما.

المصدر : مصر ناين