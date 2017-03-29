قررت دائرة إرهاب الشرقية، المُنعقدة بمحكمة بلبيس، لدواعٍ تأمينية، برئاسة المستشار نسيم بيومى، رئيس المحكمة، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مؤسس صفحة تحريضية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” على اتصال بتنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابى، لجلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم.

كانت نيابة الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى، أمرت بإحالة “كريم.م.م” 22 سنةًا، مُقيم بمدينة القُرين، سنةل بإحدى الشركات الأجنبية بمدينة العاشر من رمضان، إلى محكمة دائرة إرهاب الشرقية، لاتهامه فى القضية رقم 1384 جنايات القُرين لسنة 2016.

ووجهت النيابة السنةة، للمتهم تهم تأسيس صفحة تحريضية على اتصال بتنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابى عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وبث رسائل تحريضية ضد الجيش والواجبة، والدعوة للعنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة.