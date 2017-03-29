رسم بيان للأمم المتحدة، صورة قاتمة عن أوضاع النساء فى اليمن، مشيرا إلى تقارير تتحدث عن تعرض الآلاف منهن لاعتداءات جنسية.

وأفاد موقع “روسيا اليوم” نقلا عن الأمم المتحدة أن “حوادث العنف ضد النساء زادت بنسب كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة”.

وذكر الموقع أن صندوق الأمم المتحدة للسكان الشوف للأمم المتحدة، أعلن أن النساء والفتيات هن أكثر عرضة للعنف فى النزاع اليمنى، لافتا إلى الإبلاغ عن “عشرة آلاف قضية فى هذا الإطار السنة الماضى”.

واصدر بيان لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى هذا الصدد :”النزوح وتعطّل آليات الحماية قد زاد بشكل كبير من تعرّض النساء والفتيات للعنف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن موقعهن فى المجتمع كان سيئا قبل بدء النزاع”، مضيفا أن “حوادث العنف التى تستهدف النساء زادت بنسبة 63 بالمئة فى السنةين الماضيين”.

وأظهر ت المؤسسة الأممية، أن قضايا العنف ضد النساء التى تجاوز أعدادها 10 آلاف سنة 2016 تشمل “حالات اغتصاب وعنف منزلى وزواج قاصرات وزواج بالإكراه وإيذاء بدنى ونفسى وصدمات نفسية والعديد من أشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات”.

من جهة أخرى، أفاد البيان بأن أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية فى اليمن وصل إلى 18.8 مليون شخص هذا الشهر، منهم 10.3 ملايين فى حاجة ماسة إلى هذه المساعدة، لافتا إلى أن “ارتفاع مستوى النقص فى الغذاء أدى إلى إصابة حوالى 1.1 مليون امرأة حامل بسوء التغذية”.

وتقول تقارير الأمم المتحدة، إن النزاع فى اليمن تسبب فى مصرع أكثر من 7700 شخص وإصابة ما لا يقل عن 42 ألف يمنى، ونزوح ثلاثة ملايين منذ مارس 2015 مع بدء تدخل التحالف العربى فى هذا البلد.

المصدر : مصر ناين