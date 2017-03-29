يصور النجم الحاصل على أوسكار أفضل مشبه كيسى أفليك دوره فى فيلم Light of My Life بكندا، وهو العمل الذى يقوم كيسى ببطولته وتأليفه وإخراجه، وتدور أحداثه حول أب وابنته يجدان أنفسهما محاصرين فى إحدى الغابات، وهو من بطولة كورى جريم وباتريك كيتنج ومونك سيرريل فرييد وللويد سينينجام وآنا بنيوسيكى وتيموثى ويبر وتومى كلاركى وتوم بوير.



كيسي أفليك



كيسي أفليك



كيسي أفليك



كيسي أفليك

فاز كيسى أفليك بجائزة أوسكار أفضل مشبه عن دوره في فيلم Manchester by the Sea والذى فاز بجائزة أوسكار أفضل سيناريو وتدور أحداثه عقب وفاة جو بعد صراع طويل مع المرض، يضطر شقيقه لى شاندلر للرجوع إلى مسقط رأسه فى مدينة مانشستر المطلة على البحر، ويجد أنه مضطر اﻵن للعناية بابن شقيقه باتريك وأن يكون وصيًا عليه الى أن يبلغ من العمر حسب وصية شقيقه، ومن هنا يستعيد كل الذكريات التى دفعته لترك مدينة مانشستر.

المصدر : مصر ناين