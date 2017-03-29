أصدرالباشمهندس هشام بيومى، رئيس مركز ومدينة أشمون، قرارا بتحويل أعداد من المسئولين بالوحدات المحلية والأطباء بالوحدات الصحة إلى التحقيق للنيابة الإدارية، لتغيبهم عن العمل بدون إذن والتقصير فى العمل .

وأصدر بيومى قرارا بإحالة كل من رئيس قسم التنظيم، وفنى الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة إلى التحقيق بالشئون القانونية.

وأكد بيومى، فى بيان، أن القرار جاء لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، فى المخالفات الخاصة بمبنى المواطن “ع ص” بساقية أبو شعرة، مما يؤدى إلى الإضرار بالصالح السنة .

كما أحال بيومى أعدادا من الحالات للتحقيق بسنتريس للشئون القانونية، حيث تم تحويل اثنين من مدرسة السادات الابتدائية بسنتريس إلى التحقيق بالشئون القانونية، برئاسة مركز ومدينة أشمون، وذلك لتركهما العمل بدون إذن، كما تم تحويل اثنين من أطباء أسنان بوحدة صحة الأسرة بسنتريس إلى التحقيق بالشئون القانونية، برئاسة مركز ومدينة أشمون، وذلك لتركهما العمل بدون إذن، مما أدى إلى عدم تأدية الخدمة إلى المواطنين.

وأصدر رئيس مدينة أشمون قرارا بتحويل موظف ومسئول دفتر الحضور والانصراف بالشئون الاجتماعية بسنتريس إلى التحقيق بالشئون القانونية، برئاسة مركز ومدينة أشمون، وذلك لتركهم العمل بدون إذن.

وجاءت قرارات الإحالة فى جولة مرورية مفاجئة لرئيس مركز ومدينة أشمون، لمشوفة سير وانتظام العمل، وتحقيق الانضباط وخدمة مصالح المواطنين .وأكد بيومى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، وتطبيق القانون لتحقيق الصالح السنة وخدمة المواطنين.