ذكر موقع الديلى ميل أن جثمان النجم العالمى جورج مايكل دفن فى شمال لندن فى منتصف مراسم جنائزية بسيطة وخاصة اقتصرت على الأصدقاء والأقارب فقط، حيث حضر الجنازة صديق الراحل فادى فواز وأندرو ريجيلى ومارتن كيمب وشيرلى هوليمان وذلك بعد 94 يوما من وفاته، حيث جاءت نتائج فحص جثمانه أن وفاته كانت ل تمدد والتهاب فى عضلة القلب.



أندرو ريجيلي



أندرو



شيرلي هوليمان



صورة الراحل



فادي فواز



مارتن كيمب

ولد ملك البوب جورج مايكل لأب يونانى وأم بريطانية فى 25 يونيو 1963 وكان عضوا فى فرقة Wham، التى أسسها مع صديقه أندرو ريدجيلى وشكلوا فريقا غنائيا لموسيقى البوب، ولاقى الألبوم الأول للفريق نجاحاً ساحقاً سنة 1983، وكتب العديد من أغانيه أثناء العمل فى المسرح والسينما فى سن المراهقة، اشتهرت عالميا فى بداية الثمانينيات من القرن الماضى، محققا أكبر إنجازاته الفنية عن ألبوم Faith، الذى باع أكثر من 21 مليون نسخة حول العالم، وباعت ألبوماته أكثر من 100 مليون نسخة خلال مسيرته الفنية التى استمرت لأربعة عقود.





المصدر : مصر ناين