أصدرت اللجنة القضائية للتأديب، برئاسة المستشار إبراهيم عكاشه نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بعقاب مأمور جمرك بسفاجا بخصم شهر من راتبه، وأصدرت أمرا للجهة الإدارية، بتحصيل كافة مستحقات الدولة فى هذا الشأن، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات.

جاء ذلك ضمن التحقيقات فى القضية رقم532 لسنه 2016، حيث تسبب مأمور جمرك بسفاجا، فى ضياع المستحقات الجمركيه الواجب تحصيلها، والمقدرة بمبلغ 16923 جنيه.

وثبت من تحقيقات القضية، التى باشرها أحمد فوزى وكيل النيابة، باشراف المستشار اسلام مقلد مدير نيابة الغردقة، اثبتت مسئوليه ” أ م خ” مأمور بجمرك سفاجا، لما نسب اليه من تخلفه عن مصاحبه المشمول الجمركى رقم 5 لسنه 2016، من جمرك سفاجا الى جمرك السلوم، مما ادى الى التلاعب فى المشمول، وفقد بعض منه وضياع المستحقات الجمركيه الواجب تحصيلها والمقدرة بمبلغ 16923 جنية.

و اعترف المتهم، بأنه أثناء توصيل المشمول الجمركى وعند مدينة راس غارب، شعر ببعض الالام فى البطن، ولم يستطع إكمال الرحله، وأنه لم يبلغ جهه رئاسته لإرسال مندوب آخر، وأنه افترض حسن النية فى مالك المشمول الجمركى، وتركه يكمل الطريق بمفرده.

المصدر : مصر ناين