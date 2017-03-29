أشاد عصام الحضرى، حارس مرمى وادى دجلة والمنتخب الوطنى، بالمهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، مؤكدًا أنه خير خليفة للمايسترو صالح سليم الرئيس التاريخى للقلعة الحمراء، بينما حسن حمدى شخصية محترمة لكنه لا يمتلك “كاريزما” الرئيس بالمقارنة بمحمود طاهر.

وأضاف السد العالى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن “طاهر” من أنقى الشخصيات التى من الممكن التسنةل معاها، ويتعرض للمحاربة من البعض ل نظافة يديه ونقائه، ومن وجهة نظرى المتواضعة أن رؤساء الأهلى هم صالح سليم ومحمود طاهر، وأجد أن “كاريزما” محمود طاهر فى رئاسة الأهلى، أعلى بكثير من حسن حمدى الرئيس الأسبق للكيان.

المصدر : مصر ناين