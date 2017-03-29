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بالصور تظاهرات للمزارعين فى باراجوى للمطالبة بإصلاحات

منوعات
بالصور تظاهرات للمزارعين فى باراجوى للمطالبة بإصلاحات

شهدت شوارع باراجوى اليوم الأربعاء تظاهرات لأعضاء اتحاد المزارعين ( فنك ) لمطالبة الرئيس هوراسيو كارتس بتقديم إصلاحات زراعية وتحسين الرعاية الصحية والتعليم. بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

يذكر أن ، نظم العديد من القرويين فى باراجواى، فى فبراير الماضى، مسيرة حاشدة نحو البرلمان الوطنى، مطالبين باستاصدر ة رئيس باراجواى هوراسيو كارتيس فى أسونسيون.

ونشرت وكالة فرانس برس، صورا لتظاهرة حاشدة فى باراجواى، حيث طالب المتظاهرون باستاصدر ة رئيس باراجواى، رافعين لافتات تطالب بتنحيه عن الحكم.

تظاهر أعضاء المزارعين للمطالبة بإصلاحات زراعية
تظاهر أعضاء المزارعين للمطالبة بإصلاحات زراعية

 

تظاهرات أعضاء اتحاد المزارعين ( فنك )
تظاهرات أعضاء اتحاد المزارعين ( فنك )

 

تظاهرات الأعضاء للمطالبة بإصلاحات زراعية
تظاهرات الأعضاء للمطالبة بإصلاحات 

 

تظاهرات المزارعين ( فنك )
تظاهرات المزارعين ( فنك )

 

تظاهرأعضاء المزارعين ( فنك )
تظاهرأعضاء المزارعين ( فنك )

 

مشاركة الأطفال في تظاهرات باراجواى
مشاركة الأطفال في تظاهرات باراجواى

 

 

المصدر : مصر ناين

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