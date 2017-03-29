شهدت شوارع باراجوى اليوم الأربعاء تظاهرات لأعضاء اتحاد المزارعين ( فنك ) لمطالبة الرئيس هوراسيو كارتس بتقديم إصلاحات زراعية وتحسين الرعاية الصحية والتعليم. بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

يذكر أن ، نظم العديد من القرويين فى باراجواى، فى فبراير الماضى، مسيرة حاشدة نحو البرلمان الوطنى، مطالبين باستاصدر ة رئيس باراجواى هوراسيو كارتيس فى أسونسيون.

ونشرت وكالة فرانس برس، صورا لتظاهرة حاشدة فى باراجواى، حيث طالب المتظاهرون باستاصدر ة رئيس باراجواى، رافعين لافتات تطالب بتنحيه عن الحكم.



تظاهر أعضاء المزارعين للمطالبة بإصلاحات زراعية



تظاهرات أعضاء اتحاد المزارعين ( فنك )



تظاهرات الأعضاء للمطالبة بإصلاحات



تظاهرات المزارعين ( فنك )



تظاهرأعضاء المزارعين ( فنك )



مشاركة الأطفال في تظاهرات باراجواى

المصدر : مصر ناين