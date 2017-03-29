بالصور تظاهرات للمزارعين فى باراجوى للمطالبة بإصلاحات
شهدت شوارع باراجوى اليوم الأربعاء تظاهرات لأعضاء اتحاد المزارعين ( فنك ) لمطالبة الرئيس هوراسيو كارتس بتقديم إصلاحات زراعية وتحسين الرعاية الصحية والتعليم. بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.
يذكر أن ، نظم العديد من القرويين فى باراجواى، فى فبراير الماضى، مسيرة حاشدة نحو البرلمان الوطنى، مطالبين باستاصدر ة رئيس باراجواى هوراسيو كارتيس فى أسونسيون.
ونشرت وكالة فرانس برس، صورا لتظاهرة حاشدة فى باراجواى، حيث طالب المتظاهرون باستاصدر ة رئيس باراجواى، رافعين لافتات تطالب بتنحيه عن الحكم.
تظاهر أعضاء المزارعين للمطالبة بإصلاحات زراعية
تظاهرات أعضاء اتحاد المزارعين ( فنك )
تظاهرات الأعضاء للمطالبة بإصلاحات
تظاهرات المزارعين ( فنك )
تظاهرأعضاء المزارعين ( فنك )
مشاركة الأطفال في تظاهرات باراجواى
المصدر : مصر ناين
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