بدأ الفنان خالد سليم، ظهر اليوم، تصوير أول مشوف دوره ضمن أحداث الفيلم السينمائى الجديد “اتنين فى واحد”، وهو اسم مؤقت للعمل.

وقرر مخرج الفيلم الدكتور وائل الرومى أن تكون أول مشوف تصوير اللوكيشن بمنطقة المريوطية، على أن يستكمل التصوير طبقا للجدول الوقتى لموضوع الفيلم بأحد البلاتوهات.

ويقدم خالد سليم خلال أحداث الفيلم شخصية “حازم”، وهو شخص انطوائى وخجول لدرجة تمنعه من التحدث مع الجنس الآخر، الى أن تحدث له مشكلة كبيرة يجد نفسه متورطا فيها، فيتغير بنسبة 180 درجة.

فيلم “اتنين فى واحد” من تأليف محمود حسن عبد العليم، وإنتاج أشرف عبد العزيز، ومنتج منفذ أحمد عبد العزيز وإخراج وائل الرومى.





















المصدر : مصر ناين