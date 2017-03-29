اصدر ت منظمة العفو الدولية أن محكمة فى الإمارات العربية المتحدة أصدرت اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط ناصر بن غيث ل سلسلة من التغريدات التى انتقد فيها السلطات.

وأدين بن غيث بنشر “معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها” ل سلسلة من التغريدات على موقع تويتر اصدر فيها أنه لم يحصل على محاكمة عادلة فى قضية سابقة، بحسب المكتب الاقليمى للمنظمة فى بيروت.

ويأتى الحكم على بن غيث بعد أقل من أسبوعين من إعتاصدر أحمد منصور، وهو ناشط حقوقى من بين مجموعة من خمسة نشطاء اعتقلوا فى إبريل 2011 وأفرج عنهم فى وقت لاحق من ذلك السنة بموجب عفو رئاسي.

وأتهم الخمسة بالاساءة إلى قادة الإمارات وإستخدام الانترنت للتحريض على تظاهرات مناهضة للنظام والدعوة إلى مقاطعة إنتخابات المجلس الوطنى الإتحادى الإماراتي، وهو جهاز إستشارى ليس له سلطات تشريعية.

وأعيد إعتاصدر بن غيث فى أغسطس 2015 ل سلسلة من التغريدات اصدر فيها أنه حُرم من حق الحصول على محاكمة عادلة بعد إعتاصدر ه فى 2011، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأنتقد بن غيث فى أخر تغريداته فى أغسطس 2015 حكومات الدول العربية.

المصدر : مصر ناين