نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 3 / 2017 التى جاء في مقدمتها، أبو ريدة وجمعان وروراة يجتمعون 6 أبريل لمناقشة استعدادات البطولة العربية.

أبو ريدة وجمعان وروراة يجتمعون 6 أبريل لمناقشة استعدادات البطولة العربية

يعقد المكتب التنفيذى للاتحاد العربى لكرة القدم اجتماع بالقاهره يوم 6 أبريل المقبل لمناقشة آخر استعدادات البطولة العربية للأندية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوليو والى أن 5 أغسطس المقبل.

الزمالك يدعو أبو ريدة لحضور عمومية الجمعة.. ورئيس الجبلاية يوافق

وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الدعوة إلى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لحضور الجمعية العمومية التى ستقام بعد غد الجمعة، لمناقشة الميزانية والحساب الختامى ومناقشة بند الانسحاب من الدورى.

أبو ريدة: لا يوجد بند فى اللائحة ينص على إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

أكدالباشمهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن دور الاتحاد هو امتصاص غضب الأندية والعمل على تطوير أداء الحكام لتقليل حجم الأخطاء قدر المستطاع.

كان أبو ريدة اجتمع اليوم معالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لحل أزمة إعلان الزمالك الانسحاب من الدورى.

“المعلم” يترقب موقف عماد متعب مع الأهلى قبل ضمه لبتروجت

يترقب حسن شحاتة المدير الفنى لبتروجت، موقف الأهلى مع عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر، بعد تصريحات الأخير التى أكد فيها رغبته في الرحيل حال استمرار سياسة عدم مشاركته سوى فى دقائق قليلة، وعدم حصوله على فرص مقارنة بما يحصل عليها زملاؤه.

أبو جريشة يكشف حقيقة شطب عضويته بالإسماعيلى

أكد على أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق ورئيس قطاع الكرة بنادى وادى دجلة أنه لم يتلق إخطارًا من قبل إدارة الدراويش بشطب عضويته من القلعة الصفراء لعدم سداد الاشتراك السنوى.

إيناسيو يوافق على طلب الزمالك ومحاولات لإنهاء خلاف مقدم التعاقد

وافق البرتغالى أوجستو إيناسيو المرشح بقوة لتدريب فريق الزمالك على طلب القلعة البيضاء، بعدم وضع واجب جزائى كبير فى عقده المحتمل ليكون بقيمة شهر واحد فقط من راتبه والذى سيكون 40 ألف دولار له وللثنائى المعاون له .

الحضرى يعلن تمديد عقده موسمين مع وادى دجلة

وقع عصام الحضرى حارس مرمى فريق وادى دجلة والمنتخب الوطنى، عقود جديدة مع ناديه لمدة موسمين جديدين.

من جانبه أكد الحضرى، فى تصريحات خاصة، أنه حرص على التجديد لمدة موسمين مع الفريق الدجلاوى، نظرًا للعلاقة الطيبة التى تربطه بالمسئولين وعلى رأسهمالباشمهندس ماجد سامى مالك أندية دجلة.

وزير الشباب يدعم بلدية المحلة بمليون وستمائة ألف جنيه

اعتمد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مليون وستمائة ألف جنيه لنادى بلدية المحلة، وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من تطوير النادى على مساحة 1600 متر.

500 ألف جنيه غرامة اختراق الحظر الإعلامى والهجوم على الجهاز الفنى بالأهلى

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، تغريم أى لاعب يخترق الحظر الإعلامى المفروض على الفريق حاليًا 200 ألف جنيه، وترتفع إلى 500 ألف جنيه حال الهجوم ضد الجهاز الفنى فى وسائل الإعلام.

البلدوزر: 3 مدربين يتنافسون على قيادة منتخب 2002

اصدر عبد الغنى لـ”اليوم السابع”، إن هناك 3 مدربين يتنافسون على شغل المنصب حاليا هم: ضياء السيد وربيع ياسين وطارق يحيى، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يحسم الأمر الى أن الآن.

هانى رمزى يعلن موعد معسكر منتخب المحليين المقبل ويشيد بـ”كوبر”

حدد هانى رمزى المدير الفنى لمنتخب المحليين، آخر أبريل المقبل، موعدا لإقامة معسكر لنجوم أندية دورى القسم الثانى، للاستقرار على العناصر التى سيستعين بها فى المرحلة المقبلة.

المصدر : مصر ناين