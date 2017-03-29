شهدت الساعات الأخيرة، تأكيدات كبيرة أن البرتغالى أوجستو إيناسيو مدرب سبورتينج لشبونة السابق، بات قريبًا من تولى قيادة الزمالك فى المرحلة الحالية، خلفًا لمحمد حلمى، إلا أن تلك التأكيدات توقفت عند استفسار من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك من وكيل أعمال المدرب عن الجاهزية لإنهاء أمور التعاقد، فى حالة اتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن.

هناك 3 شواهد ظاهرة داخل الزمالك تؤكد استمرار الحيرة، ما بين التعاقد مع إيناسيو أو التفكير فى الأمر مجددًا إلا أن المؤكد أنه حال عدم التوصل والأستقرار حول مرشح جديد سيتم التعاقد مع المدرب البرتغالى فى الساعات المقبلة وهو ما نستعرضه بالتفاصيل فى السطور التالية.

مجلس الزمالك يفضل التعاقد مع البرتغالى إيناسيو لتدريب الفريق

أخطر مجلس إدارة نادى الزمالك، مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة برغبتهم فى التعاقد مع البرتغالى أوجستو إيناسيو لتدريب الفريق فى الفترة الحالية، خلفًا لمحمد حلمى ولكن استمرت الحيرة خاصة أن مرتضى منصور لم يقر الأمر فى اجتماع مجلس إدارة الزمالك، ليتم مد الجلسة لحين التعاقد مع الخواجة المقرر توليه المسئولية الفنية. مدرب العين يكشف حيرة الزمالك بعد اجتماع مجلس إدارة الزمالك ظهر اسم الكرواتى زالاتكو مدرب العين الإماراتى السابق، ليدخل دائرة الترشيحات إلا أنه رفضه تولى مهمة تدريب أى فريق فى الوقت الحالى، حالت دون اتمام التعاقد معه وهو ما يؤكد أن مجلس الزمالك ليست لديه قناعة كاملة بالمرشح البرتغالى وفى حيرة من أمره فى اتخاذ القرار النهائى. ظهور أسماء مرشحين جدد فى الساعات المقبلة كما تأكد ظهور أسماء مرشحين جدد فى الساعات المقبلة، حال عدم الإعلان الرسمى اليوم عن الاستقرار على تولى أوجستو إيناسيو القيادة الفنية للفريق، وهوا ما يوضح أن الموقف الى أن الأن غير واضح المعالم داخل المجلس الزملكاوى بنسبة 100%.

المصدر : مصر ناين