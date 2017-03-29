بدأ موقع تويتر بهدوء منع بعض الكلمات على محرك الكشف المدمج فى المنصة شبه sex وporn وnsfw وماريجوانا، إذ أصبحت لا تظهر عند الكشف تحت علامة التبويب Latest، رغم عدم حذف بعض العبارات العرقية والمتطرفة شبه “الجهاد”.

على الرغم من أن حظر تويتر لظهور هذه الكلمات بخانة latest، لكن بإمكان المستخدمين بكل سهولة الكشف عن هذه المصطلحات الممصنف ة من خلال الكشف فى خانة Top.

ويعد قرار حجب هذه الكلمات أحدث التطورات ضمن جهود تويتر المستمرة لمكافحة التحرش، والذى تم رصده لأول مرة بواسطة موقع HeatStreet، لكن لم يقدم موقع تويتر أى تفسير للكلمات التى لم تم غزالتها من محرك الكشف الخاص بها.

وحال كشف المستخدمين عن أحد العبارات المحظورة، يظهر له تنبيه يقول له: “لا توجد نتائج للكشف” أو “عليك التحقق من ما تكشف عنه”.

وأثار قرار تويتر العديد من التساؤلات، خاصة بعض المصطلحات شبه Kink وBDSM، لكنها فشلت فى إزالة بعض المصطلحات الأخرى التى تجلب سلوكا أكثر خطورة للمنصة، شبه العبارات العرقية وشروط شبه “الجهاد”.

المصدر : مصر ناين