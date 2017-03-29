يصل، بكره الخميس، الفنان لطفى بوشناق للقاهرة لغناء تتر مسلسل “خيوط الشمس”، وهو إنتاج مشترك بين إذاعة صوت العرب وإذاعة الرياض، والمسلسل بطولة عزت العلايلى، تأليف محمد عبد العزيز وإخراج يسرية على، وتدعو كلمات التتر إلى وحدة الصف العربى باعتبارهم أخوة بالأساس، وكتب كلمات التتر الشاعر صفوت زينهم ولحنها الفنان أحمد الحجار ووزعها موسيقيا أحمد عبد العزيز، وتقول كلمات التتر..

إيدى فى إيدك نتحد

حلمى وحلمك يتولد

شمس العروبة حلمنا

من غير وجودها عمرنا

ما هنتوجد

سُنة حياتنا الاختلاف

لو اختلفنا ليه نخاف

مادمنا فى نهاية المطاف

مع بعض يجمعنا الطواف

الأرض واحدة

من محيطها نشوف خليجها يضمنا

ولغتنا واحده

ربك خلقها بيها يجمع شملنا

بالحب نقدر

والله نقدر

الحب مولود فى البشر

مش اختراع ولا اكتشاف

سنة حياتنا الاختلاف

لو اختلفنا ليه نخاف

مادمنا فى نهاية المطاف

مع بعض يجمعنا الطواف

من ناحية أخرى انتهت إذاعة صوت العرب من تسجيل المسلسل الإذاعى “خيوط الشمس”، وهو إنتاج مشترك بين إذاعتى صوت العرب وإذاعة الرياض، والعمل بطولة عزت العلايلى وإنسنة سالوسة وأشرف عبد الغفور وميرنا وليد وهيثم محمد ومحمد الشرنوبى من مصر، ومن السعودية راشد الشمرانى وعبد العزيز السكيرين ونورا محمد وعليان العمرى وسارة حسن ومشعل محمد، وكتبه محمد عبد العزيز والإخراج يسرية على، وكلمات المقدمة والنهاية صفوت زينهم، والموسيقى التصويرية لأحمد الحجار، ومن توزيع أحمد عبد العزيز، كما قام الشاعر عبد العزيز جويدة بتقديم أبيات من شعره لتكون فى السياق الدرامى على لسان أبطال العمل.

المصدر : مصر ناين