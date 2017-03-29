أصدرت الخارجية الأمريكية، تحذيراً إلى مواطنيها بعدم السفر دون ضرورة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لاعتبارات تأمينية.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية أرجعت – فى بيان – هذا التحذير إلى حالة عدم الاستقرار ووقوع أعمال عنف بشكل متقطع فى مناطق عديدة من الكونغو الديمقراطية.



ويأتى هذا التحذير بعد وقت قصير من اكتشاف مصرع اثنين من خبراء الأمم المتحدة فى الكونغو الديمقراطية أحدهما أمريكى والآخر سويدى الجنسية.

المصدر : مصر ناين