يواصل الفنان أشرف عبد الباقى، مساء اليوم الأربعاء، تصوير حلقات مسلسله الجديد “عائلة زيزو” داخل استديو العزبة بشبرامنت، وهو العمل الذى حرص أشرف عبد الباقى أن يقدم التترات بصوته، خاصة أن أحداث العمل تدور فى إطار كوميدى، وهذه ليست المرة الأولى التى يقبل فيها “عبد الباقى” على هذا الأمر، ولكن فعلها من قبل فى العديد من الأعمال الدرامية، هذا بالإضافة إلى تقديمه أغنية تتر عروض “مسرح مصر”.

مسلسل “عائلة زيزو” يعرض على فضائية CBC بدءا من السبت 8 أبريل، ويشارك فى بطولته بجانب أشرف عبد الباقى، كل من شيرين ونسرين أمين ومى القاضى ولطفى لبيب وأحمد حلاوة ونهال عنبر وإبرام سمير وأعداد آخر كبير من الفنانين، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى كوميدى حول المشاكل اليومية التى تواجهها الأسر المصرية.



أشرف عبد الباقى فى كواليس المسلسل



أشرف عبد الباقى فى كواليس المسلسل



أشرف عبد الباقى فى كواليس المسلسل



أشرف عبد الباقى فى كواليس المسلسل



كواليس تصوير مسلسل عائلة زيزو



كواليس تصوير مسلسل عائلة زيزو



كواليس تصوير مسلسل عائلة زيزو



كواليس تصوير مسلسل عائلة زيزو



كواليس تصوير مسلسل عائلة زيزو



كواليس تصوير مسلسل عائلة زيزو



كواليس مسلسل عائلة زيزو



كواليس مسلسل عائلة زيزو



كواليس مسلسل عائلة زيزو



كواليس مسلسل عائلة زيزو



كواليس مسلسل عائلة زيزو



كواليس مسلسل عائلة زيزو



كواليس مسلسل عائلة زيزو



كواليس مسلسل عائلة زيزو



كواليس مسلسل عائلة زيزو



كواليس مسلسل عائلة زيزو



كواليس مسلسل عائلة زيزو





المصدر : مصر ناين