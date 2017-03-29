تسلمت وزارة الدفاع الدفعة الأولى من طائرات (T50) الكورية التى وصلت العراق يوم الخميس الماضى، حيث وصلت اليوم الأربعاء إلى قاعدة “الشعيبة” الجوية مع معداتها الفنية ولوازمها من الأسلحة الخاصة بها.

واصدر الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية ان الطائرات تأتى ضمن العقد المبرم بين العراق وكوريا الجنوبية دعما لسلاح الطيران العراقى والمساهمة فى الاسراع بتحرير ما تبقى من أرض العراق من قبضة تنظيم(داعش الارهابيه) الإرهابى، مشيرا إلى أنه تم استكمال تدريب الطيارين والفنيين على الطائرات التى أصبحت جاهزة للمشاركة فى أداء مهام القوة الجوية العراقية.

وكانت الدفعة الأولى من الطائرات المقاتلة من طراز“T50” وصلت من كوريا الجنوبية.. واصدر قائد القوة الجوية الفريق أنور حمه أمين إن الطائرات الكورية حديثة وبها مؤسسات دقيقة ومعدات استطلاع وأسلحة تصويب غاية فى الدقة، وستشارك فى العمليات الجوية ضد تنظيم (داعش الارهابيه) الإرهابى وحماية سماء العراق.

المصدر : مصر ناين