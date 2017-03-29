قرر المستشار خالد الأتربي المحامي السنة لنيابات دمياط الكلية، القضية رقم 2855 لسنة 2017 جنايات الزرقا، والمقيدة برقم 385 لسنة 2017 كلى دمياط، بإحالة المتهم “محمد ف أ ج” 28 سنةا، محبوس ” سائق توك توك ومسجل خطر سرقات سنةة”، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بخطف طفلة تحت تهديد السلاح ومحاولة التعدي عليها جنسيا.

وحصل اليوم السابع، على صورة ضوئية من قرار إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، والتى جاءت فيه أنه فى يوم 25-3-2017 بدائرة مركز الزرقا بمحافظة دمياط، خطف بالإكراه المجنى عليها “هبة يسرى رشدى” بأن جذبها عنوة إلى داخل الدراجة الآلية ” توك توك” الخاصة به قاطعا الصلة بينها وبين ذويها على النحو المبين بالأوراق.

واقترنت بتلك الجناية جريمة هتك عرض الطفلة المجنى عليها بالقوة، والتى لم تبلغ من العمر 8 سنوات، بأن خلع عنها بنطالها عنوة، واستطال إلى موضع العفة منها بدبرها على النحو المبين بالأوراق.

كما شرع المتهم فى سرقة المنقولات ” القرط الذهبى” المبين وصفا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليها، وكان ذلك الإكراه الواقع عليها بالطريق السنة، بأن قام بجذبها عنوة إلى داخل الدراجة الآلية، وما أن انفرد بها الى أن اعتدى عليها، ونزع قرطها الذهبى من أذنها عنوة، محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى خاصتها، إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه بمعرفة الأهالى على النحو المبين بالأوراق ، كما أحرز سلاحا أبيض ” سكين “، دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالأوراق.

وبناء عليه، تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لمعاقبته طبقا لنصوص القانون.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى الرائد محمد الهلالى، رئيس مباحث مركز الزرقا بدمياط، بلاغًا من الأهالى يفيد بضبط سائق توك توك يحاول اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعدما اختطفها بقرية سيف الدين الشوفة لمركز الزرقا، وتحرك بها إلى منطقة أرض زراعية تقع بين طريق الزرقا / السرو، وسرق قرطها الذهبى، وحاول خلع ملابسها والتحرش بها ومحاولة اغتصابها داخل التوك توك الخاص به، إلا أن الأهالى تمكنوا من اللحاق به وضبطه وإخطار مركز واجبة الزرقا.

وتوجهت قوة إلى موقع البلاغ، إذ تم ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى “محمد.ف” يبلغ من العمر 28 سنةا، ومسجل خطر سرقات سنةة ، ومقيم بكفر العرب دائرة مركز فارسكور وتفتيشه عثر بحوزته على قرط من الذهب، وسلاح أبيض، وتليفون محمول، تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 2855 جنح مركز الزرقا، وبعرضه على النيابة السنةة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قرار إحالة سائق التوك توك المتهم بخطف طفلة ومحاولة اغتصابها

المصدر : مصر ناين