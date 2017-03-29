تمنى شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى أن يقود هجوم فريقه فى مباراته المقبلة أمام المقاصة والمقرر لها الأحد المقبل، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية.

اصدر نجيب إن مواجهة المقاصة صعبة للغاية لأنه فريق جيد ومنظم ويلعب بأسلوب تكتيكى ولكن اللاعبين لديهم حماس ورغبة فى الفوز لمواصلى الانتصارات بعد الفوز على النصر للتعدين فى اللقاء الأخير بالرجوع من الفيوم بالفوز لمواصلة مشوار الانتصارات.

شدد نجيب أن المباريات المقبلة سوف تشهد تطور فى أداء ونتائج الدراويش وتحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط، سعيًا لتعديل ترتيب الفريق فى جدول المسابقة المحلية.

وتعرض شكرى نجيب لمزق فى العضلة الأمامية أبعدته عن صفوف الفريق لمدة تزيد على 40 يومًا والتى تعرض لها خلال لقاء فريقه أمام الإنتاج الحربى ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى السنة.

المصدر : مصر ناين