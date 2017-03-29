كشفت النجمة الأمريكية مارى جى بليج عن موعد إطلاقها لألبومها الجديد والذى يحمل اسم “Strength of a Woman“، وأكدت أنه سيرى النور 28 أبريل المقبل، وهو الألبوم الذى ينتظره الملايين من محبين وعشاق مارى من شتى أنحاء العالم، خاصة أن النجمة ذات الـ46 سنةا أطلقت آخر البوماتها الغنائية فى 2014 والذى حما اسم “The London Sessions“.

غلاف الألبوم

ونشرت مارى جى بليج على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير “إنستجرام” صورة غلاف الألبوم الجديد، فظهرت مارى مرتدية فستان قصير باللون الأسود بينما كانت تجلس على كرسى ضخم، فشبهها العديد كم عشاقها أنها ملكة تجلس على العرش.

يذكر أن مارى جى بليج قدمت أعداد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، من أبرزها “Everything” و”Family Affair” و”Be Without You” و”Real Love” و”You Remind Me” و”Leave A Message” وغيرهم.

المصدر : مصر ناين