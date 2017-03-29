فقد منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى أحمد عبد الحليم أمام نظيره التونسى بنتيجة 19 /14 فى الفترة المسائية بثالث أيام بطولة البحر المتفى منتصف المقامة فى تونس.

وكان فاز منتخب ناشئات اليد على الجزائر بنتيجة 30 /12 فى إطار مباريات الفترة الصباحية.

كان منتخب الناشئات قد تلقى خسارة فى أول مبارياته بالبطولة أول أمس أمام فرنسا بنتيجة 22/15، وهزيمة ثانية أمس أمام مونتنيجرو 18 /14 فى الفترة الصباحية ثم فاز على تركيا 25 /16 فى الفترة المسائية.

المصدر : مصر ناين