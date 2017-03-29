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ناشئات اليد يخسرن أمام تونس فى البحر المتوسط بتونس

منوعات
ناشئات اليد يخسرن أمام تونس فى البحر المتوسط بتونس

فقد منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى أحمد عبد الحليم أمام نظيره التونسى بنتيجة 19 /14 فى الفترة المسائية بثالث أيام بطولة البحر المتفى منتصف المقامة فى تونس.

وكان فاز منتخب ناشئات اليد على الجزائر بنتيجة 30 /12 فى إطار مباريات الفترة الصباحية.

كان منتخب الناشئات قد تلقى خسارة فى أول مبارياته بالبطولة أول أمس أمام فرنسا بنتيجة 22/15، وهزيمة ثانية أمس أمام مونتنيجرو 18 /14 فى الفترة الصباحية ثم فاز على تركيا 25 /16 فى الفترة المسائية.

المصدر : مصر ناين

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