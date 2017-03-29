أجرى اليوم الأربعاء، الطفل “محمد البالغ من العمر 18 شهرا عملية ترقيع ثانية فى الكتف داخل مستشفى الأزهر الجامعى، بعد عملية أجراها أمس الثلاثاء وذلك على خلفية إصابته بحروق من قبل مالك عقار فى المرج قرر الانتقام من والد الطفل لإصراره على عدم ترك شقته.

وأكد التقرير الطبى للطفل بعد العملية الثانية، استقرار الحالة الصحية للطفل فيما تواصل نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، التحقيق فى الواقعة، حيث أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم.

كانت البداية بإلقاء “كمال.س” – مالك عقار بالمرج-، كوب شاى على الطفل محمد ووالده عمر، أثناء مرورهما من أمام منزله، انتقامًا من الوالد الذى يرفض ترك الشقة سكنة والتى يستأجرها من المتهم.

وأكد والد الطفل فى بلاغه أن “كمال “استعان بأعداد من البلطجية لإجباره على ترك شقته، لتأجيرها لآخر بملبغ أكبر رغم سريان عقد الإيجار ، وتعمد إيذائه أكثر من مرة.

المصدر : مصر ناين