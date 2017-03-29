عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم، 6 أشخاص بمدينة أبوكبير، لخطفهم شابا وتجريده من ملابسه وإلباسه ملابس نساء “قميص نوم” بالسجن 6 أشهر، فى القضية رقم 25237 لسنة 2016 جنايات أبوكبير، صدر الحكم برئاسة المستشار زكى العتريس وعضوية المستشارين سامي عبد الحليم ومحمد التوني وسكرتارية خالد إسماعيل.

وتبين من أوراق القضية، قيام كل من المتهمين ” عبد الله م ال خ” و” أحمد م ب” و” خالد ر س” و” أحمد ع ش” و” محمد ف ا” و”محمد ف ال ” و” أحمد م ال ” و” السيد م ال “،بخطف” فارس أ م” 17 سنةا، سنةل ومقيم بأبوكبير، عقب عودته من تلقي العلاج بالصيدلية، وضربه على رأسه بدبشك سلاح ناري فرد خرطوش، واصطحابه داخل توك توك، لأحد المنازل وتجريده من ملابسه كاملة، وألبسوه ملابس النساء وصوروه على تلك الهيئة بالهواتف بالمحمولة.

بفحص الهاتف الخاص بالمجني عليه، تبين وجود 2 مقطع فيديو الأول يظهر فيه المجني عليه مجردا من ملابسه بالكامل، والمتهم الأول يصوره بملابس نسائية “قميص نوم”، والتعدى عليه بالضرب وتقييد حركته فى منتصف ضحكات المتهمين، والمقطع الثانى ظهر المجني عليه مجردا من ملابسه والمتهمون يعتدون عليه بالضرب، وذلك على خلفية مشادة بينهم، وقررت النيابة السنةة إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وتبين قيام المجني عليه بالعدول عن أقواله أمام هيئة المحكمة، ولم يتهم المتهمين، وأقر بأنهم ليسوا من فعلوا ما تم تداوله بالصوت والصورة، فعاقبتهم المحكمة بالسجن 6 أشهر.

المصدر : مصر ناين