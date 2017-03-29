رحبت جمهورية الجبل الأسود، اليوم الأربعاء ، بقرار مجلس الشيوخ الأمريكى الصادر أمس بالموافقة على انضمامها إلى عضوية حلف شمال الأطلسى ( الناتو).

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن رئيس وزراء الجبل الأسود داسكو ماركوفيتش أكد أن بلاده لم تشك لحظة فى تأييد ودعم الولايات المتحدة لها، ووصف قرار مجلس الشيوخ الأمريكى بأنه “خطوة عظيمة“.



واصدر ماركوفيتش إن عضوية الجبل الأسود فى الناتو تشبه أعظم نجاحات السياسة الخارجية لبلاده منذ استقلالها وانفصالها عن صربيا فى الاستفتاء الذى أجرته فى سنة 2006

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يُشار إلى أن روسيا تعارض بشدة توسيع نطاق الناتو ليشمل دول منطقة البلقان التى تدرجها فى نطاق مصالحها، ومن المنتظر أن تكون جمهورية الجبل الأسود العضو رقم 29 فى الناتو.

المصدر : مصر ناين