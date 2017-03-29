شهد النادى الأهلي اليوم الأربعاء العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة الداخلية يوم السبت المقبل فى بطولة الدورى السنة، والتى يعد أبرزها اتخاذ جهاز الكرة قراراً بتغريم أى لاعب 500 ألف جنيه حال الإدلاء بتصريحات صحفية.

الأهلى يجبر اللاعبين على البقاء بالنادى فى “اليوم الكامل”

أصدر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، فرمانا جديدا يمنع اللاعبين من ترك النادى فى أى وقت خلال الأيام، التى سيكون التدريب فيها على فترتين (نظام اليوم الكامل).

500 ألف جنيه غرامة اختراق الحظر الإعلامى والهجوم على الجهاز الفنى بالأهلى

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، تغريم أى لاعب يخترق الحظر الإعلامى المفروض على الفريق حاليًا 200 ألف جنيه، وترتفع إلى 500 ألف جنيه حال الهجوم ضد الجهاز الفنى فى وسائل الإعلام.

عماد متعب ينتظم فى مران الأهلى بعد شفاء “ورم العين”

انتظم عماد متعب مهاجم الأهلى فى مران الفريق المقام حاليًا على استاد التتش بعد شفائه من “ورم العين”.

أحمد حمودى يشارك بمران الأهلى وغالى يتسبب فى إصابة قام بفتحى

شارك أحمد حمودى لاعب الأهلى، فى مران الفريق المقام حاليًا باستاد التتش، بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية، والتى حرمته من التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

الأهلى يتجه للاستغناء عن “زملاء رمضان صبحى” رغم “القائمة المفتوحة”

يتجه مسئولو النادى الأهلى لتسريح معظم لاعبى فريق الشباب مواليد ٩٧ بنهاية الموسم الجارى، فى ظل ندره المواهب المتواجدة فيه، والتى كان أبرزها رمضان صبحى الذى تم تصعيده للفريق الأول وسرعان ما رحل لستوك سيتى الإنجليزى.

“المعلم” يترقب موقف عماد متعب مع الأهلى قبل ضمه لبتروجت

يترقب حسن شحاتة المدير الفنى لبتروجت، موقف الأهلى مع عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر، بعد تصريحات الأخير التى أكد فيها رغبته في الرحيل حال استمرار سياسة عدم مشاركته سوى فى دقائق قليلة، وعدم حصوله على فرص مقارنة بما يحصل عليها زملاؤه، وهو الأمر الذي لم يرق لجهاز الكرة بالنادي ودفع حسام البدري المدير الفني للتحدث مع اللاعب وأكد له ان مشاركته من عدمها امر يخص الجهاز الفني دون غيره، مطالبًا المهاجم الدولي بضبط النفس.

المصدر : مصر ناين