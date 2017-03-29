أنتقدت تركيا الأربعاء قيام مجلس محافظة كركوك برفع علم كردستان الى جانب علم العراق على المباني الحكومية قبل يوم محذرة ضد إتخاذ “إجراءات أحادية الجانب”.

وأقر أعضاء المجلس الثلاثاء إقتراح رفع العلم الذي تقدم به محافظ المدينة نجم الدين كريم فى منتصف مقاطعة الاعضاء العرب والتركمان.

واصدر رئيس وزراء تركيا بن علي يلديريم لقناة “ان تي في” الخاصة إنه “ليس الأمر الصواب. وأنه وضع مخالف للدستور العراقي”.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لقناة “تي ار تي” الحكومية “برأينا التصويت الذي تم في مجلس المحافظة غير صائب”.

وأضاف الوزير “ليس من الصواب أولا تغيير التركيبة اللاتنية لهذه المنطقة”، مضيفا أن “فرض الامر الواقع” و”الإجراءات الأحادية الجانب” وسائل لا جدوى منها.

وشدد تشاوش أوغلو “نحن نؤيد وحدة أراضى العراق وسوريا”.

كانت بعثة الأمم المتحدة في ببكرهد عبرت الثلاثاء عن “قلقها من هذه الخطوة التي رأت أنها من إختصاص النظام المركزية ولا ينبغى رفع أي علم في المحافظة غير العلم العراقى”.

ويجرى وراء الأكراد الى ضم منطقة كركوك المتنازع عليها بين ببكرهد وأربيل الى إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ورغم أن محافظة كركوك الغنية بالنفط خارج إقليم كردستان، إلا أن الاتحاد الوطنى الكردستانى يسيطر على معظم أراضيها منذ اندحار القوات الاتحادية إثر هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على المحافظة لسنة 2014.

ويشار إلى أن نصف آبار النفط الواقعة في شمال المحافظة تقع تحت سيطرة الحزب الديموقراطى الكردستانى بزسنةة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى وذلك منذ اجتياح الجهاديين لمناطق في شمال وغرب البلاد.

المصدر : مصر ناين