أبدى محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، سعادته بفوز فريق الكرة الطائرة بالبطولة الأفريقية عقب الفوز على النجم الساحلى 3 / 1، مشيرا إلى أن بطل تونس كان من أصعب الفرق فى البطولة.

وأشاد “هليل” فى تصريحاته لقناة on sport بالجهاز الفنى ولاعبى فريق الطائرة، مشيرا إلى أن محمد مصلحى المدير الفنى كان يتسنةل مع اللاعبين بشكل احترافى، حيث كان يتم تصوير المباريات للعمل على تصليح الأخطاء، لتطوير أداء اللاعبين.

وشوف هليل: “النادى الأهلي أصبح يمتلك أحسن فريق كرة طائرة فى مصر وأفريقيا”، مشددًا على أن لاعبى القلعة الحمراء كانوا يستحقون بطولة الدورى لكن الحظ لم يحالفهم فى المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

المصدر : مصر ناين