اصدر المعارض السورى فايز سارة، إن المعارضة السورية تؤيد وقف التدخلات الخارجية فى القضية السورية، مؤكدا أنه خلال 6 سنوات رأى السوريين نتائج تلك التدخلات فى الِشأن السورى واصفا إياها بـ”الكارثية”، موضحا أن المصنفين أصدقاء للشعب السورى جلبوا الكوارث لسوريا.

وأكد المعارض السورى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” اليوم الأربعاء، أن أى تدخلات فى سوريا تسبب شروخ طائفية ومذهبية وفتن وصراعات دموية لأنها تخلق أجندات وقوى، مشددا على أن السوريين يهمهم موقف مصر لأنها دول كبرى فى العالم العربى وفى الاقليم وتتمتع بعلاقة خاصة مع سوريا والسوريين.

وأشار المعارض السورى إلى أن السوريين يرحبون بأن يكون الموقف المصرى داعم للحل السياسى وتقف ضد التدخلات الخارجية وتساعد الشعب السورى للوصول لحل لقضيته، موضحا أن الموقف المصرى يتجلى فى مواقف المسئولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددا على تأييد السوريين لأى موقف يدعو لوقف التدخلات الخارجية فى الشأن السورى.

المصدر : مصر ناين