أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة فى انهيار منزل بعزبة شافعى بقرية منشأة سلطان الشوفة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى منوف السنة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية إخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث منوف يفيد انهيار منزل بعزبة شافعى بقرية منشأة سلطان الشوفة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والذى تسبب فى إصابة 6 أشخاص وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير سنة هيئة الإسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى منوف السنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين