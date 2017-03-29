لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمركز العدوة في شمال المنيا.

تلقي اللواء فيصل دويدار، مدير تأمين المنيا، إخطاراً من العميد محمد خيري، مأمور مركز واجبة العدوة، بانقلاب سياره ميكروباص بطريق العدوة الإقليمي الجديد.

وانتقل الرائد أحمد درويش، رئيس مباحث العدوة، علي رأس قوة تأمينية، ترافقة سيارات الإسعاف، حيث تم نقل الضحايا والمصابين إلي مستشفي العدوة المركزي، كما أنتقل رجال المرور لتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضراً بالحادث، وتولت النيابة السنةة التحقيق

المصدر : مصر ناين