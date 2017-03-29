اصدر اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إنه تم الانتهاء من تجهيزات 55 صوبة زراعية بقرية الأمل شرق القناة، ضمن المرحلة الأولى للصوب الزراعية، وبدء زراعتها بالشتلات الزراعية، بأنواع متميزة من محاصيل الفراولة والباذنجان.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع قرية الأمل مخصص لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالقنطرة شرق، وتعد نموذجاً فريداً للقرى النموذجية، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وجار العمل حالياً فى تجهيز المرحلة الثانية بإجمالى 224 صوبة، والمرحلة الثالثة بإجمالى 196 صوبة، مجهزة جميعا بأحدث وسائل تكنولوجيا الرى والزراعة الحديثة.

وأضاف المحافظ أن المشروع من المشروعات القومية التى تهتم بها الدولة فى إطار مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، وهى المبادرة التى نادى بها الرئيس السيسي والقرية مكتملة المرافق، وبها جميع التجهيزات التى تشجع الشباب على الإقامة بشكل كامل، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب ومياه الرى للزراعات الموجودة بالقرية، كما تم تجهيز 538 قطعة أرض ومنزل، تم تسليم 275 قطعة ومنزل لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالقرية، وزراعة 175 قطعة فعليًا.