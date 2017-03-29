توج اليوم فريق كرة اليد بنادى الشمس مواليد 2000 بلقب دورى مرتبط المحترفين بعد احتلال المركز الأول بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 53 /27.

كما شهدت الجولة الختامية فوز كل من الأهلى على الطيران 38 /34 والزهور على سبورتنج 53 /45 وطلائع الجيش على الزمالك 37 /34 و6 أكتوبر على أصحاب الجياد 32 /30 وهليوبوليس على سموحة 51/40.

كما شهدت الجولة العاشرة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 96 فوز الأهلى على الجزيرة 29 /24 والأوليمبى على طلائع الجيش 40 /29 و6 أكتوبر على سبورتنج 36 /31 وتعادل الطيران مع هليوبوليس 31/31 وسموحة على الزهور 28 /26 والزمالك على الشمس 28 /18 .

أما على صعيد نهائيات الدورى الممتاز فاز أسيوط على البنك الأهلى 24/ 23 وبترول أسيوط على بورسعيد 31/30.

المصدر : مصر ناين