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الشمس يتوج بلقب دورى مرتبط اليد مواليد

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الشمس يتوج بلقب دورى مرتبط اليد مواليد

توج اليوم فريق كرة اليد بنادى الشمس مواليد 2000 بلقب دورى مرتبط المحترفين بعد احتلال المركز الأول بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 53 /27.

كما شهدت الجولة الختامية فوز كل من الأهلى على الطيران 38 /34 والزهور على  سبورتنج 53 /45 وطلائع الجيش على الزمالك 37 /34 و6 أكتوبر على أصحاب الجياد 32 /30 وهليوبوليس على سموحة 51/40.

كما شهدت  الجولة العاشرة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 96  فوز الأهلى على الجزيرة 29 /24  والأوليمبى على طلائع الجيش 40 /29  و6 أكتوبر على  سبورتنج 36 /31 وتعادل الطيران مع هليوبوليس 31/31 وسموحة على الزهور 28 /26  والزمالك على الشمس 28 /18 .

أما على صعيد نهائيات الدورى الممتاز فاز أسيوط على البنك الأهلى 24/ 23  وبترول أسيوط على بورسعيد 31/30.

المصدر : مصر ناين

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