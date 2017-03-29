محافظ سوهاج يرفض استلام طن فول إنجليزى فى ساقلته لأن بها حشرات
اصدر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه تم رفض رسالة من الفول الإنجليزي الواردة اليوم للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بساقلته، بزنة 44 طن والمحملة علي حاويتين ، حيث تم إستدعاء مراقبين ومفتشين الأغذية بساقلتة، للكشف عليها بحضور تموين ساقلتة ، وتبين وجود 1760 جوال فول زنة 25 كيلو جرام، ومن خلال فحص أعداد من الجوالات، وجدت ثقوب ببعض حبوب الفول، مما يدل علي بداية إصابتها بالحشرات ، رغم تدوين تاريخ الانتهاء عليها يناير 2019م .
وأكد عبد المنعم، رفض الرسالة تحسبا لتلفها داخل المخازن خاصة مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة ، وتم تشميع الحاويتين بالشمع الأحمر ، وإعادتها إلي الشركة الموردة حفاظا علي صحة وسلامة مواطني وأهالي سوهاج .
المصدر : مصر ناين
التعليقات