اصدر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه تم رفض رسالة من الفول الإنجليزي الواردة اليوم للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بساقلته، بزنة 44 طن والمحملة علي حاويتين ، حيث تم إستدعاء مراقبين ومفتشين الأغذية بساقلتة، للكشف عليها بحضور تموين ساقلتة ، وتبين وجود 1760 جوال فول زنة 25 كيلو جرام، ومن خلال فحص أعداد من الجوالات، وجدت ثقوب ببعض حبوب الفول، مما يدل علي بداية إصابتها بالحشرات ، رغم تدوين تاريخ الانتهاء عليها يناير 2019م .

وأكد عبد المنعم، رفض الرسالة تحسبا لتلفها داخل المخازن خاصة مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة ، وتم تشميع الحاويتين بالشمع الأحمر ، وإعادتها إلي الشركة الموردة حفاظا علي صحة وسلامة مواطني وأهالي سوهاج .

المصدر : مصر ناين