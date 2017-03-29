11 مشبه ا من نجوم التمثيل فى إنجلترا الى أن الآن هم أبطال المسلسل الجديد “Ransom” الذى يتناول موضوع نضوب الطاقة خلال المستقبل القريب ومن بين هؤلاء النجوم مشبه يحمل الجنسية الإيطالية ويعيش فى لندن لكنه من أصول مصرية هو “Fabio Abraham” الذى يجسد شخصية “ميشيل” ويعد فابيو المشبه العربى الوحيد فى العمل الضخم الذى ترصد له قناة BBCميزانية ضخمة ويشارك فى إنتاجه 5 جهات إنتاجية من دول مختلفة.



الفنان فابيو إبراهام أحد أبطال المسلسل الإنجليزي RANSOM

المسلسل يتناول فى المستقبل القريب مشكلة نضوب الطاقة فى العالم كله وتداعيات ذلك وانعكاساته على البشرية والمسلسل مرصود له ميزانية ضخمة فأول 18 حلقة فقط مرصود لها 40 مليون جنيه إسترلينى وخلال ايام سوف يتم التعاقد مع نجم من نجوم هوليود لبطولته، وأيضا سيسند مهمة الإخراج لمخرج من المخرجين الأمريكيين.



الفنان فابيو إبراهام

يذكر أن فابيو إبراهام لمن لا يعرفه هو مشبه اسمه الحقيقي (محمد حسن حسين إبراهيم يعقوب) ولد فى منطقة (عابدين) بمحافظة القاهرة فى الثامن عشر من يوليو سنة 1974، حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1991، ثم سافر إلى لندن سنة 2002 ليدرس التمثيل هناك فى مؤسسةDrama Studio London in Ealing سنة 2004 ليبدأ رحلته مع الفن وقد واجه الكثير من الصعوبات فى بداية هذه الرحلة فكان صناع الأعمال يرفضون لقاءه من الأساس لمجرد أن اسمه محمد إبراهيم ولأنه يمتلك إرادة مصرية فولاذية تحدى كل هذه الصعاب وبعد تغيير اسمه وتقدم بالفعل وأصبح يأخذ الطريق رويدا رويدا وقد عمل مشبه حر فى قناة BBC الى أن سنة 2006 وقد بدأها بدور “المحامى” فى مسلسل “The Bill” وبعدها توالت الأعمال الى أن عمل فى أفلام السينما فى هوليود.

حصل على جوائز عديدة آخرها جائزة أحسن مشبه فى لندن سنة 2015 ومن أهم أعماله الفيلم الوثائقى (Elizabeth David) – إنتاج BBC – سنة 2003 ودور (المسافر) فى فيلم (Skyfall) مع المشبه الشهير دانيال كريغ Daniel Craig – فبراير 2012 كما شارك فى فيلم (Luck) – إخراج (Liviu Tipurita) – مايو 2012 وقدم دور (رئيس الـ FBI) فى سلسلة أفلام (Shadow Recruit) مع المشبه الشهير كريس باين || Chris Pine – إخراج كينيث براناغ || Kenneth Branagh في نوفمبر 2012 وكانت آخر أعماله فيلم (مذاكرات أفوا) (AFUA’S DIARY) المأخوذ عن قصة حقيقية لمليونير إنجليزى – إخراج بن أوسو || Ben Owusu – يوليو 2015.

المصدر : مصر ناين