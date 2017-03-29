أبلغ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق المعار لمصر المقاصة، بعودته للفريق الأحمر فور انتهاء إعارته للنادى الفيومى بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى لم يحسم البدرى ومعاونيه مصير باقى اللاعبين المعاريين.

أحمد الشيخ يقدم موسما استثنائيا مع المقاصة

ويقدم أحمد الشيخ موسم استثنائى مع مصر المقاصة ويحتل حاليًا صدارة هدافى بطولة الدورى السنة وحصل على جائزة أفضل لاعب فى كأس العالم العسكرية فضلاً عن إحرازه هدف فى أول مشاركة له مع المنتخب الوطنى الأول فى مواجهة توجو الودية والتى حسمها الفراعنة بثلاثية نطيفة.

أحمد الشيخ يتمسك بالرجوع للأهلى

ورغم إبداء أكثر من نادٍ خارجى رغبته فى ضم أحمد الشيخ، إلا أن اللاعب يصر على الرجوع للأهلى لإثبات أحقيته بارتداء القميص الأحمر، مؤجلاً خطوة الاحتراف فى الوقت الحالى بعدما أبدى بعض وكلاء اللاعبين رغبتهم فى تسويقه خارجيا خلال الفترة المقبلة عقب تألقه الشديد بالموسم الحالى.

فشل رحيل أحمد الشيخ للباطن السعودى

وتلقى أحمد الشيخ عروضاً خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الماضية للرحيل عن المقاصة، أبرزها من نادى الباطن السعودى، إلا أن اللاعب رفض تلك العروض، فى الوقت الذى رفض المقاصة قطع إعارته فى الشتاء من أجل الرجوع للأهلى.

المصدر : مصر ناين