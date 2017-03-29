صرح أعداد من المحامين بأبل أن الشركة الأمريكية قد تعيد إطلاق جهاز الكمبيوتر المحمول الرائد Powerbook القديم بعد نجاحها فى تسجيل العلامة تجارية فى جميع أنحاء العالم، إذ حقق هذا الكمبيوتر المحمول صغير الحجم نجاح باهر عند إطلاقه سنة 1991، وكان واحدا من المؤسسات التى ساعدت أبل على دخول سوق مؤسسات الكمبيوتر المحمولة.



Powerbook G3

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية توقفت سلسلة Powerbook فى سنة 2006 بعد 15 سنةا من الإنتاج، لكن يعتقد البعض أن أبل قدر تفكر فى إعادة اطلاقه واستغلال النجاح الذى حققه الجهاز وقتها، خاصة مع اتباع الكثير من الشركات هذا النهج من خلال إعادة إحياء المؤسسات القديمة.



جهاز Powerbook

ففى فبراير تم منح أبل العلامة التجارية Powerbook بعد أن كانت مسجلة باسم homas La Perle المدير القانونى لشركة أبل، لكن لم تؤكد الشركة إعادة إطلاق الجهاز، لكن رغم ذلك ظهرت الكثير من التكهنات عن رجوع الجهاز.

المصدر : مصر ناين