روت ربة منزل شهرتها “عنود” المتهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع خليجيين، أنها تحصل على مبلغ 2000 جنيه فى المقابل ممارسة الرذيلة مع راغب المتعة، وأضافت أنها تستقطب زبائنها من الكافيهات الشهيرة بالدقى والعجوزة، وخاصة الكائنة بشارع كلية الدول العربية.

واصدر ت المتهمة أنها اتفقت مع خليجى على ممارسة الرذيلة، وتوجهت بصحبته لشقة مفروشة بالدقى، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهما، فحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسها 4 ايام على ذمة التحقيق.

كشفت تحريات العميد محمود هويدى، مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، ممارسة “ا. م” 24 سنة ربة منزل وشهرتها “عنود” للأعمال المنافية للآداب مع خليجيين فى المقابل الحصول على مبالغ مالية.

وبإعداد كمين لها تمكن الرائدان أحمد لاشين وأحمد أبو السعود من ضبطها وبصحبتها خليجى فى أوضاع مخلة بشقة مفروشة بالدقى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين