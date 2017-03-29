أعلن الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، عن انتهاء المرحلة الأولى من التدريب على تطوير المراكز التكنولوجية للمعلومات وخدمة المواطنين، وفق خطة مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمشوفة، والإصلاح الإداري.

وقد أكد المحافظ، على أن المراكز التكنولوجية تشبه نقلة صنف ية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري، وتوفير الوقت والجهد وتساهم فى رفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الحكومية، كما تعمل على تفعيل خطة النظام الإلكترونية بتطبيق نظام الشباك الواحد، كذلك تعمل على خلق بيئة مناسبة للقضاء على الفساد الإدارى والمالى، وذلك بالتعاون بين محافظة الدقهلية ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

وقد بدأت المرحلة الأولي بحضور اللواء محمد عزي مدير مشروعات المحليات بالوزارة، والعميد إيهاب مصطفى المشرف السنة على التدريب لمحافظة الدقهلية، بالوزارة بزيارة المركز التكنولوجي بطلخا لمشوفة عمليات التدريب، ويقوم بالتدريبالباشمهندس محمد عبد النبي مسئول وزارة التخطيط، يبدأ بعدها مشرفي النظام بتدريب باقي مشغلي المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

المصدر : مصر ناين